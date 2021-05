Joel Edmundson a gagné la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues de St. Louis. Le défenseur de 27 ans sait que la route vers l’objectif ultime ressemble plus à un marathon qu’à un sprint.

Au lendemain d’un revers de 5 à 1 dans le deuxième match de cette série contre les Maple Leafs, Edmundson a rappelé que son équipe se retrouvait en bonne position.

«Oui, la mémoire à court terme est très importante en séries, a dit Edmundson. Nous avons connu un bon premier match et une bonne journée à nous préparer aujourd’hui.»

«Nous avons l’avantage de la glace maintenant, a poursuivi Edmundson. Nous revenons à la maison avec une victoire. Nous aurions aimé gagner nos deux matchs à Toronto, mais nous sommes heureux de revenir à la maison.

«Nous aurons maintenant le dernier changement. C’est un gros avantage en séries.»

Brett Kulak a tenu un discours pratiquement identique à celui de son coéquipier.

« Nous sommes heureux de rentrer à la maison, nous étions heureux de gagner un match sur la route, a affirmé Kulak. En séries, ce n’est jamais facile de jouer sur la route. Les Leafs ont une bonne équipe. Nous aimons notre position. »

Une amende pour le capitaine

À la veille du troisième match, Ducharme, Edmundson et Kulak ont encore une fois insisté sur la notion de la discipline.

«On devra rester plus calme, a souligné Edmundson. On a perdu notre sang-froid lors du deuxième match et les Leafs se nourrissent de ça.»

Parlant de sang-froid, Shea Weber a reçu une amende de 5000$ de la part du département de la sécurité des joueurs pour son coup de bâton à l’ailier Wayne Simmonds à mi-chemin en deuxième période, samedi.