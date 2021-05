Autre contre-performance du Canada au Championnat du monde

L’équipe canadienne a de nouveau éprouvé des ennuis au Championnat du monde de hockey, dimanche à Riga, concédant trois buts en période médiane pour s’incliner 5 à 1 devant les États-Unis.

Ayant perdu 2 à 0 contre la Lettonie à son premier duel du tournoi, la formation de l’entraîneur-chef Gerard Gallant aura des correctifs importants si elle souhaite grimper les échelons au sein du groupe B. Pour la première fois de son histoire, le Canada a amorcé une compétition internationale avec deux revers.

Malgré la blessure du gardien Anthony Stolarz, remplacé par Jake Oettinger tôt dans la partie, les Américains ont eu la vie facile face à des rivaux erratiques. L’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson a donné le ton en ouvrant la marque à la huitième minute de jeu.

Au retour du vestiaire, Adam Clendening a doublé l’avance des siens avant que le porte-couleurs des Kings de Los Angeles Trevor Moore ne réalise un doublé. Matt Tennyson a été l’autre buteur des vainqueurs. Conor Garland a ajouté deux mentions d’aide.

Le Québécois Maxime Comtois a inscrit le premier filet canadien du Mondial tard dans l’affrontement. Le joueur d’avant des Ducks d’Anaheim a décoché un tir haut provenant de l’enclave. Nicolas Beaudin a obtenu une aide sur la séquence.

Auteur de 13 arrêts en 40 minutes, Darcy Kuemper a été envoyé au banc au profit de son coéquipier des Coyotes de l’Arizona Adin Hill, qui a disputé le troisième vingt devant la cage de l’unifolié.

Le Canada tentera de savourer la victoire lundi face aux Allemands.

Pour un deuxième match en autant de jours au Championnat du monde de hockey, la formation kazakhe a savouré une victoire en tirs de barrage, s’imposant 2 à 1 devant la Finlande, dimanche, à Riga.Curtis Valk, Nikita Mikhailis et Roman Starchenko ont tour à tour enfilé l’aiguille durant la séance d’échappées pour les gagnants, qui avaient défait la Lettonie de l’entraîneur-chef Bob Hartley 3 à 2 la veille.

Le Kazakhstan continue d’étonner

En temps réglementaire, Kirill Panyukov a été l’unique marqueur du Kazakhstan, s’exécutant 2 min 32 s après qu’Anton Lundell eut lancé en avant la Finlande en deuxième période. Le gardien Nikita Boyarkin a été exceptionnel, car il a repoussé 50 tirs en 65 minutes, incluant 21 au troisième engagement. Son vis-à-vis Harri Sateri a été beaucoup moins sollicité, stoppant 18 rondelles.

Une autre surprise

Les grands rivaux des Finlandais, les Suédois, n’ont pas obtenu un meilleur résultat, puisqu’ils ont baissé pavillon 1 à 0 devant le Bélarus.German Nesterov a brisé l’égalité tôt au dernier tiers. Le gardien Danny Taylor a fait le reste du travail en stoppant 32 lancers. Évoluant pour l’équipe bélarussienne, le Québécois Francis Paré a passé plus de 15 minutes sur la glace et a défié l’homme masqué adverse trois fois. Pendant ce temps, l’ancien du Canadien de Montréal Sergei Kostitsyn a joué 13 min 19 s, effectuant deux tirs.Adam Reideborn a réussi 21 arrêts dans une cause perdante.