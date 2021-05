Grand Prix de Monaco: Vettel partira huitième, Stroll 13e

Contrairement à son coéquipier Sebastian Vettel chez Aston Martin, le Québécois Lance Stroll n’a pu se qualifier pour la troisième et ultime séance de qualifications, samedi, en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Stroll partira plutôt 13e.

Il s’agit néanmoins d’un pas vers l’avant pour Stroll à Monaco, lui qui n’avait jamais atteint la Q2, où il a affiché cette fois un chrono de 1 min 11,600s. sur le mythique parcours. S’il n’y avait pas eu de course dans la principauté en 2020, le Québécois s’était qualifié 18e à chaque fois, en 2019, 2018 et 2017.

Sur ce circuit technique, qui demande une grande précision aux pilotes, Vettel a finalement pris le huitième rang en Q3.

Devant ses partisans, le Monégasque Charles Leclerc, sur Ferrari, a obtenu la position de tête grâce à un tour de piste en 1:10,346, non sans visiter le mur en fin de séance, ce qui a entraîné un drapeau rouge. Malgré la controverse, Leclerc termine devant Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes). Le champion Lewis Hamilton, à bord de sa Mercedes, entamera la course de dimanche en septième position, aux côtés de Vettel.

Leclerc pourrait être pénalisé, advenant le cas où il doit changer sa transmission.