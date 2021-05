Denis Shapovalov passe en finale à Genève

Efficace en retour de service, le Canadien Denis Shapovalov a accédé à la finale du tournoi sur terre battue de Genève en prenant la mesure de Pablos Cuevas en deux manches de 6-4 et 7-5, vendredi, en Suisse.

Shapovalov en sera ainsi à une troisième finale en carrière et une première depuis le mois de novembre 2019. Il avait par ailleurs remporté l’Omnium de Stockholm – un tournoi de la catégorie ATP 250 Series, comme le tournoi en cours – en octobre 2019.

Le 15e joueur au monde s’est donné 10 balles de bris et il est parvenu à remporter le jeu quatre fois lorsque son adversaire avait les balles en main. Il a par ailleurs fait bonne figure au service, claquant huit as et remportant 75% des points avec sa première balle de service.

Cuevas, 102e au classement, a malgré tout réussi à arracher à deux reprises le service de «Shapo», qui a chaque fois réagi dès le jeu suivant avec un bris.

Shapovalov a maintenant rendez-vous en finale avec le Norvégien Casper Ruud, tombeur de l’Espagnol Pablo Andujar-Alba dans l’autre demi-finale. Respectivement deuxième et troisième têtes de série de cet événement, Shapovalov et Ruud ne se sont jamais rencontrés sur le court dans l’ATP.

Coulée par son service

La Québécoise Leylah Fernandez a quant à elle été incapable de remporter le moindre jeu au service lors de la manche ultime, s’inclinant 6-3, 4-6 et 6-2 face à Viktoriya Tomova lors des huitièmes de finale du tournoi de Belgrade, en Serbie.

La 69e raquette mondiale a en effet conservé un faible pourcentage de points gagnés de 25% lorsque sa première balle était en jeu. Elle a offert six balles de bris à son adversaire dans ce seul engagement.

Au total, Tomova, 123e au classement de la WTA, a converti huit des 11 occasions de briser offertes par Fernandez dans cette rencontre.