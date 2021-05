U SPORTS récompense deux généreux diplômés

Organisme de sanction du sport universitaire au pays, U SPORTS a décerné jeudi ses premier Prix des diplômés de l’année U SPORTS-Famille Mitchell, ceux-ci étant accordés à Nancy Kwolton et George Lengvari fils, un ancien agent de Jean Béliveau et de Gary Carter.

Ce nouveau prix rend hommage aux parrains de longue date du Programme d’athlète de l’année U SPORTS, Lois et Doug Mitchell, et célèbre les anciens athlètes universitaires devenus des leaders au sein de leur communauté, reconnaissant ainsi la contribution continue de chaque ancien diplômé auprès de son alma mater.

«Nous sommes fiers de tous les nominés de l’édition inaugurale de ce prix. Ils incarnent les valeurs sur lesquelles nous souhaitons bâtir pour initier une forme d’engagement. Aujourd’hui plus que jamais, cette année nous a appris à mesurer l’importance de créer un héritage et de travailler ensemble pour faire la différence», ont affirmé les Mitchell dans un communiqué.

Knowlton a été une figure de proue de l’équipe féminine de basketball des Gaiters de Bishop’s. Elle a dominé l’association québécoise pour le nombre de points en 1972-1973 et en 1973-1974. Elle a aussi aidé le Québec à obtenir la médaille d’argent aux Jeux du Canada 1975. À l’extérieur du parquet, elle a fondé SMART Technologies, mettant aussi sur pied avec son mari en 2003 une fondation visant à réduire les coûts d’achat de ses produits pour les écoles, musées et bibliothèques. Ceux consistent entre autres en des systèmes audio améliorant la performance dans les lieux d’apprentissage et de réunion.

Pour sa part, Lengvari fils s’est distingué chez les Redbirds de McGill dans la décennie 1960, également en basketball, après un passage avec le Collège Loyola. Il a toutefois agi à titre de capitaine de la formation de golf masculin de cette institution. Après sa diplomation, il a pratiqué le droit à Montréal de 1968 à 1994. Ayant œuvré comme dirigeant au sein d’entreprises spécialisées dans la nutrition et le mieux-être, il a agi comme agent dans le monde sportif, représentant les intérêts de Béliveau et de Carter à un certain moment.

Plus récemment, il s’est consacré à soutenir ses anciens lieux d’études. Son nom a été donné à la coupe récompensant les gagnants des confrontations annuelles entre McGill et les Stingers de Concordia.