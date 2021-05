Une opération pour Jonathan Quick

Le gardien des Kings de Los Angeles Jonathan Quick doit se soumettre à une opération à l’épaule ce mercredi, mais son directeur général Rob Blake s’attend à le voir en action la saison prochaine.

Selon ce que le DG a précisé au site NHL.com mardi, Quick sera traité pour de l’usure et une déchirure qui est apparue au fil des ans. Le vétéran a aussi été blessé aux côtes durant une partie face aux Coyotes de l’Arizona le 3 mai et a manqué les six derniers matchs de la saison de l’équipe ayant été incapable de se qualifier en séries éliminatoires.

En 2020-2021, l’Américain a présenté une fiche de 11-9-2, une moyenne de buts alloués de 2,86 et un taux d’efficacité de ,898. Les siens ont pris le sixième rang de la section Ouest avec 49 points.

Par ailleurs, Blake a aussi indiqué que l’attaquant Dustin Brown sera traité pour un problème au haut du corps l’ayant ennuyé pendant la campagne. Il n’aura pas à passer sous le bistouri, lui qui a récolté 31 points, dont 17 buts, en 49 rencontres.