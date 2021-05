Une lutte stratégique à prévoir à Monaco

À l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, où les dépassements sont pratiquement impossibles, l’écurie Aston Martin portera une attention particulière à la stratégie d’arrêt aux puits, qui peut permettre de faire des gains en piste.

C’est bien connu: la piste monégasque est étroite et très bien limitée par de solides barrières de métal, le tout sur un tracé sinueux parcouru à basse vitesse. Dans cette optique, la séance de qualifications revêt une importance particulière.

En course, les équipes tenteront de s’arrêter plus tôt que leurs rivaux qui les devancent. Des pneus plus frais permettront en effet de gagner assez de temps pour les devancer lors de leurs propres ravitaillements.

La stratégie sera ainsi la clé pour Lance Stroll, qui souhaite mettre fin à une séquence de deux courses sans points après avoir terminé 14e au Portugal et 11e en Espagne. Selon lui, tout sera question d’exécution et d’opportunisme.

«Avec une bataille aussi serrée en milieu de peloton, tout peut arriver, surtout dans un endroit comme celui-ci, a indiqué Stroll dans un communiqué d’Aston Martin, mardi. Si nous accomplissons un bon week-end, nous viserons les points.»

Stroll a jusqu’ici récolté cinq points en quatre épreuves cette saison, ce qui le place au 11e rang du classement des pilotes. Le Québécois est par conséquent bien loin de son total de 75 points en 16 courses l’année dernière. Il est toutefois persuadé que l’équipe trouvera un moyen de progresser.

«Nous savons que nous devons continuer à faire des efforts pour trouver des améliorations et c’est exactement ce que nous faisons.»

Désavantage

C’est également l’avis de Vettel, qui s’est dit satisfait de l’évolution aérodynamique récente dont il a pu profiter en Espagne. Toutefois, le quadruple champion du monde estime que l’équipe devra redoubler d’ardeur dans sa préparation pour les qualifications, puisque le rythme sur un tour lancé n’est pas la force de la monoplace verte.

«La saison est encore longue et les nouvelles pièces utilisées à Barcelone semblent une amélioration et nous aident à avancer», a fait valoir l’Allemand, toujours en quête d'un premier top 10 cette saison.

«Nous savons que notre rythme de course a souvent été plus rapide que notre rythme sur un seul tour. Nous allons donc nous concentrer encore plus sur les qualifications très importantes ce week-end.»

Deux ans après la dernière édition du GP de Monaco – pandémie de COVID-19 oblige –, les partisans pourront voir les premiers tours de roue jeudi à l’occasion des deux premières séances d’essais libres. Les qualifications auront lieu samedi et la course, dimanche.