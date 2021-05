Un Québécois s'exile aux États-Unis

Cette semaine, Max et Mark rencontrent le golfeur professionnel Étienne Brault. Ce dernier a pris la difficile décision de quitter la belle province pour se concentrer uniquement aux compétitions en sol américain.

Brault juge que les restrictions liées à la pandémie sont trop contraignantes au Canada pour pratiquer son sport en toute liberté. Il nous explique les raisons de cette décision.

De plus, nos animateurs nous parlent du magnifique terrain de Joliette.

Et finalement, le PGA Championship est à nos portes! John Daly participera d'ailleurs à ce tournoi des plus relevés qui sera disputé sur les allées du Ocean Course, à Kiawah Island, en Caroline du Sud.

Bonne écoute!

