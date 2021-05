Le CH rappelle neuf joueurs

Le Canadien a officiellement rappelé, mardi, neuf joueurs du Rocket de Laval, dont Alex Belzile, Laurent Dauphin et Xavier Ouellet, afin de rejoindre l’équipe de réservistes («Black Aces») du club montréalais en vue des séries éliminatoires.

Au total, quatre attaquants, trois défenseurs et deux gardiens de la Ligue américaine s’ajoutent à la formation de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Lukas Vejdemo et Jesse Ylönen, à l’attaque, Cale Fleury et Otto Leskinen, en défensive, et les gardiens Michael McNiven et Cayden Primeau sont les six autres élus.

Rappelons que le Canadien entreprendra sa série de première ronde face aux Maple Leafs, jeudi soir, à Toronto.