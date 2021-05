Vladimir Guerrero fils en route vers une saison historique

La saison du baseball majeur est encore relativement jeune, mais au rythme avec lequel Vladimir Guerrero fils claque des coups de circuit, le puissant cogneur des Blue Jays de Toronto pourrait connaître l’une des meilleures saisons de l’histoire de l’organisation.

Après 39 matchs, le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal compte 11 longues balles à son compteur. S’il maintient la cadence, il pourrait finir la campagne 2021 avec 45 circuits.

Dans l’histoire des Blue Jays, seuls neuf joueurs ont franchi la barre des 40 et trois d’entre eux ont atteint le cap des 45. Jose Bautista détient le record, lui qui a expédié la balle à 54 reprises à l’extérieur des limites du terrain en 2010.

Le joueur de premier but pourrait même surpasser son paternel dont la meilleure saison fut celle de 2000, lorsqu’il avait frappé 44 circuits avec la formation montréalaise.

«Pour être bien honnête, je ne porte pas attention à cela, a dit l’athlète de 22 ans, humblement, dont les propos de la dernière fin de semaine ont été interprétés par le quotidien "Toronto Sun", lundi. Je me présente à chaque jour dans l’optique de faire mon travail et de travailler dur. Si je mène mon équipe au chapitre dans une catégorie... [c’est bien, mais] ma concentration n’est pas là en ce moment. Je me concentre sur le fait de gagner.»

Grosse séquence

Celui qui possède la double nationalité canado-dominicaine pointait au deuxième rang du baseball majeur pour les coups de circuit avant les matchs de lundi soir.

Guerrero fils traverse présentement une heureuse séquence de trois matchs où il a frappé un coup de circuit, sa plus longue du genre en carrière. Le puissant cogneur ne veut toutefois pas recevoir l’étiquette du frappeur de coups de circuit.

«Je n’essaie jamais de frapper un circuit, c’est la raison pourquoi je ne me considère pas comme un frappeur de longues balles, a-t-il ajouté. J’essaie seulement d’avoir un bon contact avec la balle et si elle doit sortir des limites du terrain, elle sortira. Jusqu’à présent, tout va bien, en espérant que ça continue.»

«Mentalement, je me sens bien avec la façon dont tout se déroule présentement. Mais encore plus que ça, il y a la façon de jouer de mes coéquipiers. Nous sommes vraiment unis. Cette équipe est unique et tout le monde se serre les coudes.»

Les Blue Jays seront de retour en action mardi afin d’entamer une importante série de trois matchs contre les Red Sox de Boston. La seule formation canadienne du circuit pointe au deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine avec un dossier de 22-17. Elle accuse une partie et demie de retard sur sa rivale du Massachusetts, qui possède une fiche de 25-17.