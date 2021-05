Frédérick Gaudreau reprend là où il a laissé

En 2017, Frédérick Gaudreau participait à ses premières séries éliminatoires avec les Predators de Nashville. Il avait fait parler de lui en inscrivant trois buts dans la série finale de la Coupe Stanley face aux Penguins de Pittsburgh que ceux-ci avaient remporté en six matchs.

Quatre ans plus tard, il remet ça, mais cette fois dans l'uniforme des Penguins alors qu'il a marqué, samedi, le premier but pour son équipe dans la série qui les oppose aux Islanders de New York. «J'était vraiment content de commencer les séries de cette façon là».

Sauf que les Penguins se sont faits jouer un tour par la troupe de Barry Trotz qui a finalement enlevé le premier match 4-3 en prolongation grâce au deuxième but de la rencontre de Kyle Palmieri. «C'est ça les séries, ce n'est jamais facile. Il faut simplement vivre le moment présent et se concentrer sur le prochain match», de préciser l'attaquant de 28 ans à l'attitude plutôt calme dans les circonstances.

«Ils sont bien dirigés et ils suivent le plan de match en plus de profiter de leurs chances», d'ajouter Gaudreau qui a passé 12:20 sur la glace lors du premier match de la série.

Le prochain rendez-vous aura lieu mardi dès 19h