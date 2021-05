Pier-Olivier Lestage déjà dans les bonnes grâces de Pete Carroll

Une seule séance d’entraînement a été nécessaire pour Pier-Olivier Lestage afin de faire bonne impression sur l’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll.

«Je suis excité par rapport à ce gars-là», a affirmé dans un point de presse le pilote vendredi, après le premier exercice des siens au camp des joueurs de première année.

«Il est vraiment concentré et motivé d’être ici», a ajouté Carroll en parlant du joueur de ligne offensive québécois.

Non repêché au dernier encan de la NFL, le produit des Carabins de l’Université de Montréal a paraphé un contrat comme joueur autonome avec les Seahawks. Il avait d’ailleurs suscité l’attention de Carroll dès leur première conversation, avant que Seattle ne lui offre un contrat.

«La première fois que je lui ai parlé, il était dans le métro ou quelque chose comme ça, s’est souvenu l’entraîneur. Nous avons dû trouver un moyen de nous comprendre, mais je pouvais sentir son enthousiasme et son désir de faire partie de notre organisation. C’est un jeune très intelligent et j’ai hâte de le voir faire sa place.»

Déjà des plans

Parlant de faire se place, Carroll semble déjà avoir des plans pour Lestage et souhaite en voir plus du jeune homme de 6 pi et 3 po et 305 lb.

«Nous allons l’essayer comme garde et joueur de centre remplaçant, a-t-il dit. Pour le moment, nous voulons le voir au poste de garde, mais nous sommes seulement à la première journée du camp. Nous allons en découvrir davantage dans les prochains jours.»

Les commentaires du grand manitou des Seahawks sur le natif de Saint-Eustache ne sont pas passés inaperçus dans l’entourage médiatique des Seahawks. En effet, un journaliste du quotidien «The News Tribune» en a parlé et le site 12thmanrising.com a même affirmé que le club de Seattle a réalisé «un véritable vol» en octroyant un contrat à Lestage.