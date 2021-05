Premier coup sûr mémorable pour un espoir des Mariners

Le prometteur joueur des Mariners Jarred Kelenic n’a pas fait les choses à moitié au moment de frapper son premier coup sûr en carrière dans le baseball majeur, y allant d’un retentissant circuit à plus de 400 pieds du marbre, vendredi soir à Seattle, dans un gain de 7 à 3 de son équipe contre les Indians de Cleveland.

Immédiatement, les caméras de télévision ont d’ailleurs capté ses parents Thomas et Lisa dans les gradins du T-Mobile Park en train de célébrer la longue balle.

«Je souhaite enterrer nos adversaires, à chacun des soirs, a pour sa part réagi Kelenic, au terme du match, cité sur le site web du baseball majeur. Ce qui m’agace vraiment, c’est quand j’ai une mauvaise présence au bâton ou si je n’exécute pas ce que j’essaie de faire. La raison est simple : je veux gagner.»

Blanchi en quatre présences la veille à son premier match dans le baseball majeur, Kelenic, 21 ans, a non seulement réussi un circuit de deux points, mais il a également frappé deux doubles dans la rencontre de vendredi. L’Américain a ainsi grandement aidé les Mariners à mettre fin à une séquence de cinq défaites.

Sélectionné en première ronde, sixième au total, par les Mets de New York au repêchage de 2018, Kelenic était passé à l’organisation des Mariners dans la transaction impliquant Robinson Cano et Edwin Diaz.

Un bon rythme

Jusqu’ici, il va sans dire que le gérant des Mariners Scott Servais aime ce qu’il voit de son jeune voltigeur.

«Il est très fort, a qualifié Servais. Jarred a un bon rythme lorsqu’il se présente au bâton. On parle beaucoup des frappeurs qui ont un élan court et de la puissance, mais il faut aussi avoir du rythme. Jarred, lui, excelle à ce niveau, ce qui lui permet de voir les lancers et de les reconnaître. Il contrôle également très bien la zone des prises.»