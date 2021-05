Aaron Judge se plait à affronter les Orioles

À Baltimore, le joueur vedette des Yankees de New York Aaron Judge a pris goût à affronter les Orioles, lui qui a encore frappé la longue balle dans un gain de 8 à 2 des siens.

Avec une avance de 3 à 0 dès la deuxième manche, le grand numéro 99 des Bombardiers du Bronx a expédié la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que DJ LeMahieu était sur les sentiers. Il s’agissait de son 11e circuit de la saison. Judge en avait aussi cogné deux la veille, toujours contre les Orioles.

Gary Sanchez et Luke Voit ont aussi été productifs en attaque, eux qui ont chacun réussi un simple bon pour deux points, respectivement lors des première et sixième manches.

Sur la butte, le partant Domingo German a accordé un seul point aux Orioles, lui qui a permis quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. German (3-2) a aussi retiré six frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays blanchissent les Phillies

Les lanceurs des Blue Jays de Toronto ont freiné les frappeurs des Phillies de Philadelphie dans un gain de 4 à 0, samedi à Dunedin.

Au total, les cinq artilleurs utilisés par Charlie Montoyo durant ce match ont retiré 14 joueurs sur des prises. Le partant, Anthony Kay, a réussi six d’entre eux. Ce n’est toutefois pas lui qui a hérité de la victoire, puisqu’il n’a pas lancé les cinq manches requises pour se faire accréditer le gain. C’est plutôt Travis Bergen qui a empoché sa deuxième victoire de la saison.

En attaque, la formation torontoise a inscrit trois des ses quatre points aux dépens du partant Aaron Nola, qui a accordé neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers. Il a aussi passé huit adversaires dans la mitaine.

Vladimir Guerrero fils a toutefois eu raison du lanceur, dès la première manche, en frappant un circuit en solo. Le fils de l’ancien des Expos de Montréal compte déjà 10 longues balles à son compteur cette saison.

Les Blue Jays auront l’occasion de remporter cette série dimanche, alors que les deux équipes se sont départagé les honneurs des deux premiers duels.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Detroit, Harold Castro a réussi un simple qui a poussé JaCoby Jones au marbre pour procurer un gain de 9 à 8 en dixième manche aux Tigers, contre les Cubs de Chicago. Dans la défaite, Matt Duffy a frappé trois coups sûrs et produit cinq points.

À Chicago, le lanceur des Royals de Kansas City Mike Minor a grandement aidé la cause des siens dans un gain de 5 à 1 face aux White Sox, lui qui a retiré sept frappeurs sur des prises en autant de manches de travail. Minor a seulement accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles aux frappeurs adverses. Salvador Perez a aussi réussi un circuit de trois points pour les visiteurs.