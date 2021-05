Tom Brady très attendu en Nouvelle-Angleterre

Les gens de la Nouvelle-Angleterre sont impatients de revoir Tom Brady s’il faut se fier aux prix des billets, qui sont affichés à plus de 1000 $ chacun pour le match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots au Gillette Stadium cet automne.

Ayant disputé les 20 premières saisons de sa carrière au Massachusetts, le détenteur de six bagues du Super Bowl – cinq avec les Patriots, une avec les «Bucs» – en sera à une première visite dans sa ville d’adoption depuis qui a fait ses valises pour la Floride.

Ainsi, les billets les moins chers sur le marché de la revente pour ce duel, qui aura lieu le 3 octobre, étaient affichés à 1429 $US sur le site Ticketmaster et à 1126 $US sur le site StubHub, jeudi en milieu d'après-midi.

Le plus récent plan du gouverneur du Massachusetts Charlie Baker, rendu public à la fin du mois d’avril, prévoit la fin d’une grande majorité des restrictions nécessaires pour contrer la pandémie de COVID-19 à compter du 1er août.

La carrière de Brady, invité 14 fois au Pro Bowl, devrait ainsi être célébrée devant plus de 65 000 personnes.