Un autre Québécois dans l'organisation du Lightning

L’attaquant québécois Shawn Element a signé un contrat de deux ans avec le Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine de hockey.

Le directeur général du Crunch, Stacy Roest, a annoncé mercredi l’embauche du joueur originaire de Victoriaville.

Âgé de 21 ans, Element s’est joint aux Tigres de Victoriaville à la fin décembre après avoir été échangé par les Eagles du Cap-Breton. Il accumulé 43 points, dont 17 buts, en 31 matchs cette saison.

Le centre de 6 pi et 192 lb a joué 274 matchs en carrière dans la LHJMQ. Il a aussi porté l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst et du Drakkar de Baie-Comeau. Il a obtenu un total de 170 points (89 buts et 81 aides) dans le circuit Courteau.

Avec le directeur général Julien BriseBois aux commandes, le Lightning mise sur plusieurs joueurs québécois dans ses rangs, notamment David Savard, Yanni Gourde, Mathieu Joseph et Alex Barré-Boulet.

Barabanov a convaincu les Sharks

Les Sharks de San Jose ont accordé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant russe Alexander Barabanov, mercredi.

Âgé de 26 ans, Barabonov connaît un nouveau souffle depuis qu’il s’est joint à l’organisation des Sharks, le 12 avril dernier. Les Maple Leafs de Toronto l’ont alors échangé à San Jose en retour de l’attaquant finlandais Antti Suomela.

À ses huit premiers matchs dans l’uniforme des Sharks, Barabanov a récolté sept points, dont trois buts.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord cette saison, le Russe a disputé sept campagnes avec le SKA de St. Petersburg, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Les détails de sa nouvelle entente n'ont pas été dévoilés par l'organisation des Sharks.