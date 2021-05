Patrick Kane doit prendre soin de son corps

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane ne sera pas de la formation américaine lors du prochain Championnat du monde de hockey.

Le vétéran de 32 ans en a fait l’annonce mardi, durant le bilan de fin de saison des siens. Il a expliqué qu’il souffrait depuis la dernière campagne, sans toutefois préciser la nature de son mal.

«Il y a un petit problème auquel j’ai été confronté, et ce, avant la bulle, a affirmé Kane. Nous essayons de comprendre. Espérons qu’il ne s’agit pas de quelque chose de grave, que cela se réglera et que ce ne soit plus problématique l’an prochain.»

Ce qui incommode Kane semble nébuleux, même pour lui.

«Nous en saurons davantage prochainement, a-t-il ajouté. Dans les dernières années, j'ai beaucoup patiné durant l'été. J'ai joué au Championnat du monde, différentes choses, et de ce que j'en sais, peut-être que le repos sera de mise. Cependant, ça ne devrait pas être problématique en ce qui touche l'entraînement.»

En 2020-2021, Kane a de nouveau été le meilleur pointeur des Blackhawks pour une sixième saison consécutive. Il a amassé 15 buts et 51 mentions d’aide pour 66 points en 56 rencontres. Sa moyenne de 0,27 but par match est toutefois sa plus faible depuis sa première année dans le circuit Bettman en 2007-2008.

«Je suppose que je suis heureux d’avoir encore trouvé un moyen de produire, même si je n’inscrivais pas beaucoup de buts, a affirmé l’Américain. Je ne me préoccupe pas trop de cela, parce que je sais que je peux marquer et être un grand producteur de buts dans cette ligue.»

«J’ai été habitué de jouer en possession de rondelle toute ma carrière et nous ne jouons plus de cette façon, a ajouté Kane. Je dois simplement trouver un moyen de créer, quel que soit notre style de jeu. J’ai hâte de rebondir l’an prochain.»