Le Fernando Pisani du CH?

Lors des séries éliminatoires de 2006, un joueur marginal et plutôt méconnu du nom de Fernando Pisani surprenait la planète hockey en marquant 14 buts en seulement 24 matchs.

Pisani est depuis devenu le symbole de l’acteur de soutien qui profite des grands moments pour faire sa renommée.

Chez les Canadiens de Montréal, qui sera ce joueur cette année? Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier en ont débattu mardi lors du segment «Les Recrues» à l’émission JiC.

Martineau a été le premier à présenter son choix.

«Je vais revenir à un commentaire du bon Claude Julien il y a quelques mois de cela. Julien qui, je vous le rappelle messieurs, a dirigé 1200 matchs dans la Ligue nationale et a gagné une coupe Stanley. Il a dit que Joel Armia a toutes les qualités du monde. À condition, bien sûr, qu’il les mette en pratique, parce que Joel a la fâcheuse habitude de tomber endormi.»

Armia risque d’ailleurs d’être particulièrement motivé lors des prochaines semaines, sachant qu’il pourra accéder à l’autonomie complète cet été.

«Je pense qu’en séries, si ce gars-là joue le couteau entre les dents, il a le potentiel, les aptitudes et probablement les meilleures mains de l’équipe pour remplir le filet adverse», a fait valoir Anthony Martineau.

Jean-Charles Lajoie a apprécié le plaidoyer du journaliste, mais une remarque l’a laissé pantois.

«Tout allait très bien jusqu’à ce que tu dises qu’il a les meilleures mains de l’équipe», a-t-il lancé.

Nicolas Cloutier abondait dans le même sens que l’animateur de TVA Sports, estimant que cette palme revenait à Jonathan Drouin. Il a ensuite jeté son dévolu sur Jake Evans à titre de Fernando Pisani du CH.

«Il est tellement clutch [décisif] que, lorsqu’il était dans la NCAA, il était capitaine d’une équipe qui avait hérité du sobriquet de "Cardiac Kids" en raison de ses remontées spectaculaires. Il a d’ailleurs marqué le but qui avait propulsé Notre Dame en finale du championnat national de la NCAA.

«Et son ancien entraîneur-chef, Jeff Jackson, m’a vanté en long et en large à quel point il avait l’œil du tigre dans les moments importants.»

Qui plus est, Evans a déjà enclenché la deuxième vitesse en vue des séries.

«S’il y a un attaquant qui a vraiment levé son jeu d’un cran dans le dernier droit, c’est lui, a souligné Cloutier. Six points lors des 10 derniers matchs, c’est l’attaquant le plus productif après Nick Suzuki et Tyler Toffoli dans cette période. Et ce n’était même pas son rôle [produire]. Il essayait de regagner sa place dans la formation.

«Evans, c’est l’archétype du Fernando Pisani, un choix de septième tour que l’on n'attendait pas et qui surprend tout le monde.»

Encore une fois, Jean-Charles s’est dit satisfait des arguments présentés avant d’émettre un bémol.

«La seule affaire qui m’inquiète : après ses séries extraordinaires de 2006, Pisani, en avez-vous entendu parler? Moi je l’ai vu passer sur une pinte de lait, c’est toute!

«Je ne nous souhaite pas ça, car l'organisation du Canadien voit Jake Evans comme le centre de son troisième trio pour plusieurs années.»

Il faut évidemment espérer qu’Armia et Evans ne sombrent pas dans l’oubli par la suite.

Voyez le segment dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.