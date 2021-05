Le DG déchu des Rangers réagit

Congédié par les Rangers mercredi, l’ancien directeur général Jeff Gorton a donné signe de vie, mardi, quelques jours après la fin de la saison de la formation new-yorkaise.

L'organisation a limogé le président John Davidson et Gorton, qui était en poste depuis l’été 2015, pour les remplacer par l’ex-attaquant Chris Drury. Malgré la douleur de son départ, l’homme de 52 ans a préféré retenir les éléments positifs de son passage chez les "Blueshirts".

«Travailler pour les Rangers de New York a été un privilège et l’occasion d’une vie. Je suis franchement fier de tout ce que nous avons accompli depuis que j’ai rejoint l’organisation, il y a 14 ans. Depuis l’annonce de notre reconstruction en 2018, nous avons mis sur pied une équipe très talentueuse dont les partisans pourront être fiers pendant les prochaines années», a-t-il indiqué dans un communiqué en remerciant le public et les employés du club.

Avant de prendre la place de Glen Sather comme DG il y a un peu moins de six ans, Gorton avait été adjoint au DG durant quatre saisons après avoir travaillé comme recruteur professionnel et assistant au directeur du personnel des joueurs.

Malgré un total de 60 points, les Rangers se sont contentés du cinquième rang de la section Est, ratant ainsi les séries éliminatoires.