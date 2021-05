CH: les jeux sont faits!

En vertu d’un gain de 5 à 0 obtenu par les Jets sur les Canucks de Vancouver mardi soir à Winnipeg, le Canadien de Montréal est maintenant assuré de terminer sa saison au quatrième échelon de la section Nord.

Le CH affrontera donc les Maple Leafs de Toronto en première ronde des séries, et ce, pour la première fois depuis 1979. Dans leur longue histoire, les deux formations canadiennes se sont mesuré l’une à l’autre à 15 reprises en éliminatoires. Le club de la Belle Province a obtenu l’avantage à huit reprises.

Du côté des Jets, l’équipe manitobaine s’est assurée de conclure la campagne au troisième rang de la division rassemblant les formations de l’unifolié. Winnipeg a donc rendez-vous avec les Oilers d’Edmonton au premier tour des séries.

Dans l’affrontement contre les Canucks, l’attaquant Blake Wheeler a sonné la charge avec une impressionnante récolte de deux buts et deux mentions d’aide. C’était la première fois que le capitaine des Jets amassait quatre points dans un match cette saison et de la 10e fois qu’il réussissait l’exploit en carrière.

Kyle Connor n’a pas été en reste, lui qui a inscrit un but et fourni deux mentions d’aide. Mark Scheifele et Mason Appleton ont été les auteurs des deux autres buts des Jets.

Devant le filet des vainqueurs, Connor Hellebuyck a réalisé 24 arrêts pour signer son quatrième blanchissage en 2020-2021.