Les Raptors ne seront pas des séries

Les Raptors de Toronto sont officiellement éliminés de la course aux séries éliminatoires.

Cela est dû à la victoire de 111 à 102 des Pacers de l’Indiana sur les Cavaliers de Cleveland de lundi soir. Ce gain fait en sorte que l’unique formation canadienne de la NBA ne peut plus atteindre le 10e échelon au classement de l’Association de l’Est.

Les Raptors avaient obtenu leur billet pour les éliminatoires lors des sept précédentes campagnes, ce qui représente un record dans l’histoire de l’organisation.

Il reste quatre parties à la saison régulière des Torontois, dont un affrontement contre les Clippers de Los Angeles mardi soir. Ils se mesureront ensuite au Bulls de Chicago (jeudi), aux Mavericks de Dallas (vendredi) et aux Pacers (dimanche).

Westbrook surpasse officiellement Robertson

Le meneur de jeu des Wizards de Washington Russell Westbrook s’est installé seul en tête du classement dans l’histoire de la NBA pour le plus grand nombre de triple-double réalisés par un seul joueur en carrière.

L’athlète de 32 ans a réussi l’exploit pour la 182e fois depuis ses débuts dans le circuit Silver, devançant ainsi Oscar Robertson. Contre les Hawks, lundi à Atlanta, Westbrook a amassé 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives. Les Wizards se sont toutefois inclinés par la marque de 125 à 124.

Trae Young a gâché la soirée de Westbrook en marquant 36 points pour l’équipe locale. Il a été aidé par John Collins et Bogdan Bogdanovic, qui ont respectivement ajouté 28 et 25 points. Clint Capela a aussi amassé un double-double de 10 points et 22 rebonds dans la victoire.