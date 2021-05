CH: Brendan Gallagher de retour à l'entraînement

L'attaquant Brendan Gallagher, blessé depuis plusieurs semaines, était de retour avec ses coéquipiers du Canadien de Montréal, lundi matin, lors de l'entraînement de l'équipe.

Cependant, il portait un chandail bleu poudre, indiquant qu'il ne pouvait pas encaisser de contacts. Le vétéran n’a pas joué depuis le 5 avril en raison d’un pouce fracturé.

Par ailleurs, le défenseur Shea Weber a patiné avant ses coéquipiers, tandis que Paul Byron a pris part à la séance. Celui-ci patinait à la gauche de Jake Evans et d’Artturi Lehkonen. Enfin, Carey Price brillait par son absence.

«C’est toujours excitant quand des joueurs reviennent dans la formation, a dit Josh Anderson en vidéoconférence après la séance d’entraînement du jour. Juste de voir [Gallagher] sur la glace, effectuer des tirs et patiner, c’est excitant. Et avec [Byron] qui sera de retour ce soir, il nous a beaucoup manqué avec sa vitesse et sa présence sur l’infériorité numérique. Alors nous sommes chanceux de ravoir ces joueurs.»

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme s’attend par ailleurs à compter sur tous ces joueurs pour le début des séries éliminatoires.

Trios et duos à l'entraînement

Attaquants

Tatar-Kotkaniemi-Anderson

Toffoli-Suzuki-Armia

Byron-Evans-Lehkonen

Perry-Staal-Caufield

Frolik-Belzile-Gallagher

Défenseurs

Kulak-Chiarot

Edmundson-Petry

Romanov-Merrill

Gustafsson

Gardiens de but