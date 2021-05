Un yacht à 6 millions $ pour Tom Brady

Le quart-arrière Tom Brady a décidé de se payer un nouveau joyau, car il est l’un des 15 clients ayant précommandé un yacht de 77 pieds au coût de 6 millions $.

Celui qui possédait déjà un modèle Wajer 55S acquis il y a six mois pour la somme de 2 millions $ a ainsi opté pour un bateau encore plus spacieux, selon le magazine Forbes.

L’engin qui se retrouvera en sa possession d’ici la fin de l’année contient trois chambres à coucher avec des commodités pouvant satisfaire jusqu’à neuf personnes. Pour ce qui est de la performance sur l’eau, il peut atteindre une vitesse maximale de 37 nœuds, chacun d’entre eux correspondant à un mille à l’heure.

«Je suis resté en Nouvelle-Angleterre, une communauté aimant les bateaux, pendant de nombreuses années. Cependant, depuis mon arrivée à Tampa, je vis sur cette magnifique baie, l’Old Hillsborough. En débarquant sur les lieux, la première chose que je me suis dite fut : "j’ai besoin d’un bateau"», a-t-il expliqué dans une vidéo de la compagnie Wajer Yachts.

Pourtant, le Wajer 55S semblait combler de bonheur Brady et ses proches qui ont pu y célébrer récemment le titre du Super Bowl des «Bucs» durant la parade des champions. Il en avait profité pour lancer le trophée Vince-Lombardi vers son acolyte Rob Gronkowski, situé sur un autre yacht.

«Le 55 est un bateau formidable, il a été fantastique pour notre famille. Par contre, je pense que le 77 conviendra un peu plus pour ce qu’il nous faut, c’est-à-dire quelques jours et weekends de voyage supplémentaires. On passe beaucoup de temps aux Bahamas, donc aller là à partir de la côte est de la Floride constituerait de beaux périples pour nous.»

«Il y a tellement à faire là, dont de beaux récifs. Notre famille fait beaucoup de plongée en apnée, les enfants notamment. Et avec un bateau plus gros, ça nous permettra de dormir confortablement le soir. Ces fins de semaine formeront d’excellents souvenirs dans les années à venir.»