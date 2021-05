L'entraîneur-chef du CF Montréal a commenté la première défaite de 2-0 de son club aux mains du Vancouver Whitecaps FC.

L'équipe, qui vient d'enregistrer deux nuls et un revers, n'a pas marqué à ses 228 dernières minutes d'action.

Voyez le point de presse de Wilfried Nancy dans la vidéo, ci-dessus.

«Oui, ça me préoccupe, a admis l'instructeur. On crée quand même des occasions. Il faut concrétiser sur les occasions claires et nettes. Les gars sont conscients et ils travaillent devant le but.»

Nancy réitère que ses joueurs font tout sauf marquer et qu'ils doivent continuer à s'imposer devant le filet adverse.

«Il n'y a aucun but facile, souligne-t-il. On doit continuer à travailler. C'est le travail qui fera avancer les choses.»