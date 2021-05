Stroll plus lent que Vettel

Le Québécois Lance Stroll a été un peu moins rapide que son coéquipier Sebastian Vettel, au sein de l’écurie Aston-Martin, vendredi, lors des deux premières séances d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne.

Avec un chrono de 1 min. 19,429 s. en matinée, Stroll a pris le 10e rang tandis que Vettel était huitième (1:19.234). Le scénario s’est répété à la seconde séance de la journée sur le circuit de Catalunya quand le Québécois a obtenu le 14e chrono, comparativement au 11e pour l’Allemand.

Encore une fois, les voitures Mercedes ont dominé. Valtteri Bottas a été le plus rapide de la première séance tandis que le champion Lewis Hamilton s’est imposé plus tard.

Le week-end de course en Espagne prévoit maintenant les qualifications, samedi, et la course, dimanche.