Les Eagles se dégotent un porteur de ballon

Les Eagles de Philadelphie ont réclamé au ballotage le porteur de ballon Kerryon Johnson, vendredi.

L’athlète de 23 ans avait été largué par les Lions de Detroit.

Le produit de l’Université Auburn a passé les trois dernières campagnes avec la formation du Michigan. En 2020, il a toutefois vu son temps de jeu grandement diminué avec l’émergence de D’Andre Swift et la venue d’Adrian Peterson. Il n’a porté le ballon qu’à 52 reprises pour 181 verges et deux touchés en 16 parties. Il a aussi attrapé 19 passes pour 187 verges et un majeur.

Johnson n’était plus dans les plans des Lions, qui ont octroyé un contrat au demi offensif Jamaal Williams en mars dernier.

Le natif de l’Alabama avait été un choix de deuxième ronde (43e au total) du club de Detroit en 2018.

Chez les Eagles, Johnson compétitionnera contre les porteurs de ballon Miles Sanders, Boston Scott, Jordan Howard et Jason Huntley.