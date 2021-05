Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison 2020-2021 des Canucks de Vancouver n’a pas été une partie de plaisir.

Lourdement touchée par la COVID-19 et inactive pendant plusieurs semaines, la formation de la Colombie-Britannique n’a pas connu souvent le bonheur de la victoire depuis qu’elle s’est remise du virus.

Jeudi soir, c’était pourtant la fête dans le vestiaire des Canucks. Ceux-ci venaient de mettre fin à une série de six revers en venant à bout des Oilers d’Edmonton 6 à 3.

«C’était plaisant d’entendre la musique dans le vestiaire après la partie, d’y voir les sourires et d’en profiter», a déclaré le défenseur Travis Hamonic, lors des conférences de presse qui ont suivi ce premier gain en près de deux semaines.

«Nous avions probablement besoin d’une victoire comme celle-là, a poursuivi l’arrière. Au fur et à mesure que la saison avance, ça ne se passe pas nécessairement comme on l’avait imaginé ou souhaité, mais on doit en quelque sorte ralentir les choses et profiter des victoires quand elles se présentent.»

Une motivation

La victoire contre les Oilers n’aidera pas les Canucks au classement dans la section Nord. Il est déjà trop tard et le mal est déjà fait à Vancouver. Malgré cela, ce gain peut servir de motivation pour l’équipe qui doit encore disputer huit matchs en 12 jours.

«C’est super. Nous avons connu des moments difficiles dernièrement, alors que nous avions à gérer une poignée de choses, a exprimé le gardien Thatcher Demko. Mais notre groupe ne se cherche aucune excuse. Nous comprenons la situation dans laquelle nous sommes et nous voulons remporter le plus de matchs possible.»

L’homme masqué a également souligné la façon dont son équipe a remporté ce duel contre Connor McDavid et sa bande. Les Canucks ont inscrit quatre buts sur leurs quatre premiers tirs, chassant ainsi le gardien Mikko Koskinen de la partie avant qu’il n’ait pu faire un seul arrêt.

«D’avoir connu le départ que nous avons obtenu ce soir, c’était énorme, a dit Demko. Plusieurs gars ont contribué, Bonesie a réussi son premier but et cela fait en sorte que les gars ont le goût de continuer.»

Vers le futur

Quand Demko parle de «Bonesie», il s’agit du surnom du défenseur Jack Rathbone. L’américain de 21 ans disputait son deuxième affrontement en carrière dans la Ligue nationale contre les Canucks. Il y a fait bouger les cordages pour la toute première fois.

«C’était une sorte de cadeau que la rondelle soit libre dans l’enclave, a exprimé Rathbone. C’est le rêve ultime et j’ai eu de la chance que ça soit entré dans le but.»

L’arrière, qui est un choix de quatrième ronde en 2017, n’aurait peut-être pas eu la chance de prendre de l’expérience dans la meilleure ligue de hockey au monde si les Canucks ne se trouvaient pas dans leur situation.

«Les gars dans la chambre m’aident énormément, spécialement les gars en défensive et le personnel d’entraîneurs, a raconté Rathbone. Ils m’aident à faire le saut [dans la LNH] le plus facilement possible. Il y a certainement une courbe d’apprentissage, mais c’est bien jusqu’à maintenant.»