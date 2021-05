Aujourd’hui aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent du possible départ de Daniel Bryan, de l’excellent épisode de NXT et des derniers développements concernant New Japan.

De plus, nos deux animateurs célèbrent les excellentes ventes du livre de Pat sur le Géant Ferré, tandis que Kevin nous apprend, encore, une nouvelle expression! Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!