«Nous avons énormément de profondeur» - Nick Suzuki

L’attaquant du Canadien de Montréal Nick Suzuki préfère voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide.

Questionné à savoir s’il était découragé de voir plusieurs de ses coéquipiers tomber au combat dernièrement, le jeune homme de 21 ans a plutôt affirmé le contraire.

Voyez son point de presse en entier en vidéo principale.

«Je ne dirais pas que c’est décourageant. Je pense que cela donne la chance à d’autres joueurs de se faire valoir», a-t-il clamé vendredi, lors d’une visioconférence.

«Il y a des gars qui ne jouent pas beaucoup et cela leur permet d’avoir plus de temps de glace. Il s’agit d’une bonne opportunité pour d’autres patineurs de remplir un rôle différent et de contribuer. Ils peuvent aussi démontrer aux entraîneurs qu’ils peuvent aider l’équipe. Nous avons énormément de profondeur dans ce club. Nous avons confiance en tout le monde. Il n’y a rien de décourageant là-dedans.»

Mettre les bouchés doubles

Jeudi soir, dans un revers de 5 à 2 contre les Maple Leafs de Toronto, l’attaquant Phillip Danault a été contraint de quitter le match en première période en raison d’une blessure au haut du corps. Sa présence pour l’affrontement de samedi est plus qu’incertaine.

«S’il n’est pas dans notre formation, nous - les autres joueurs de centre – devrons élever notre jeu d’un cran. Cela créerait un énorme trou», a analysé Suzuki.

«Phil amène beaucoup d’énergies. Il est excellent pour tuer des pénalités et à cinq contre cinq. Il fait tout ce qu’on lui demande depuis le début de l’année. S’il n’est pas là, nous allons devoir faire son boulot, soit contrer les meilleurs joueurs de centre adverses.»

Sur un point de vue personnel, Suzuki connait du succès par les temps qui courent. À ses cinq dernières rencontres, il a amassé deux buts et six mentions d’aide pour huit points. Il a toutefois été blanchi contre les Leafs jeudi.