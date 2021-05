Les Blue Jays musèlent les A's

Tel un refrain de Laurence Jalbert, les Blue Jays de Toronto ont «encore et encore» frappé durement la balle contre les Athletics, jeudi à Oakland, dans un gain de 10 à 4.

Lors d’un deuxième match en autant de jours, la troupe de Charlie Montoyo a malmené la rotation rivale, en réussissant au moins 10 coups sûrs. Dans cette plus récente victoire, elle en a cogné 16.

Marcus Semien en a réussi le quart, lui qui a placé la balle en lieu sûr à quatre occasions en six présences à la plaque. Pour leur part, Bo Bichette et Cavan Biggio en ont ajouté trois chacun.

C’est toutefois Randal Grichuk qui a produit le plus de points, avec cinq. Il a d’abord frappé une longue balle lors du troisième tour au bâton, alors que Semien et Teoscar Hernandez étaient sur les sentiers. Il a ajouté un double de deux points en sixième manche.

Semien a imité son coéquipier en septième manche, en expédiant la balle à l’extérieur des limites du terrain. Danny Jansen a été l’auteur du troisième circuit des Jays.

Le lanceur Hyun-jin Ryu était de retour au monticule pour les Torontois, lui qui avait été placé sur la liste des blessés pour 10 jours, le 28 avril, en raison d’une blessure au fessier droit. Le gaucher n’a probablement pas eu le départ escompté, alors qu’il a accordé quatre points produits sur six coups sûrs et un but sur balles, en cinq manches de travail. Néanmoins, Ryu (2-2) s’est vu attribuer la victoire, lui qui a aussi passé six frappeurs dans la mitaine.

Pour l’équipe locale, le partant Mike Fiers a été retiré du match après seulement trois manches et un tiers de travail. Il a alloué cinq points sur neuf coups sûrs et deux buts sur balles.

Un retour tardif pour Springer

Par ailleurs, Montoyo a donné une mise à jour de l’état de santé du voltigeur George Springer, placé sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une aggravation de sa blessure à une cuisse.

«Il y a une chance que je me trompe, mais si je me fie aux informations que j’ai, je crois que ce sera plus long que la simple durée de 10 jours», a mentionné le directeur général Ross Atkins.

Selon cet échéancier, Springer pourrait effectuer un retour au jeu le 13 mai, mais tout semble indiquer que ce sera plus long.