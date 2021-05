Une année de plus pour Anton Forsberg à Ottawa

Étant l’un des cinq gardiens à avoir vu de l’action pour les Sénateurs d’Ottawa cette année, Anton Forsberg a été récompensé d’une nouvelle entente d’une saison qui lui permettra de toucher 900 000 $ en 2021-2022.

L’année a été très mouvementée pour le Suédois de 29 ans, qui avait initialement accepté de se joindre aux Oilers d’Edmonton par l’entremise du marché des joueurs autonomes, le 9 octobre dernier. Depuis, il a été réclamé trois fois au ballottage avant de finalement voir de l’action avec les «Sens».

«L’ajout d’Anton nous a donné de la stabilité cette saison, a dit le directeur général Pierre Dorion dans un communiqué. Il possède un style de jeu calme et contrôlé, a une bonne taille et de bonnes capacités. Il est un travailleur infatigable avec de bonnes habitudes et un bon coéquipier. Il a travaillé dur à l'entraînement pour gagner ses opportunités de jouer et cette prolongation de contrat.»

En six parties, il a montré une fiche de 2-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,18 et un taux d’efficacité de ,910. Matt Murray (27 matchs), Marcus Hogberg (14), Joey Daccord (huit) et Filip Gustavsson (six) ont également défendu la cage de l’équipe de la capitale canadienne cette année.

Choix de septième tour des Blue Jackets de Columbus lors du repêchage de la Ligue nationale en 2011, le gardien a disputé 54 parties avec le club de l’Ohio, les Blackhawks de Chicago, les Hurricanes de la Caroline et les Sénateurs lors des sept plus récentes campagnes. Il a également brièvement appartenu aux Jets de Winnipeg cette saison.