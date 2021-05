Les Stars ne lâchent rien

Les Stars de Dallas ont vécu leur part d’épreuves, cette saison, et à l’instar de leur attaquant Tyler Seguin, récemment revenu au jeu après avoir subi une blessure grave, ils ne lâchent absolument rien.

À quatre points des Predators de Nashville et avec un match en main, Dallas est toujours dans la course aux séries dans la section Centrale.

Les Stars et la course aux séries ont d’ailleurs fait l’objet d’une discussion entre Louis Jean, Alexandre Picard et Éric Fichaud, mercredi, dans le segment Mise-O-Jeu lors de la présentation du match Jets-Flames.

C’est à voir en vidéo principale!