Débuts fracassants pour Édouard Julien chez les professionnels

Le joueur de baseball québécois Édouard Julien a pour le moins réussi ses débuts chez les professionnels, avec deux coups sûrs et autant de points produits, mardi soir en Floride, dans une victoire des Mighty Mussels de Fort Myers, filiale des Twins du Minnesota.

Réputé pour son coup de bâton, Julien est même passé bien près d’obtenir, comme premier coup sûr chez les professionnels, un circuit au champ centre du LECOM Park à Bradenton, là où la clôture est située à 400 pieds.

«Je savais que j’avais bien frappé la balle, mais elle était un peu en flèche pour sortir, a décrit Julien, lorsque joint au téléphone, mercredi. Je pensais qu’il y avait peut-être des chances, mais je reste évidemment très content de l’élan et du résultat.»

Pour cause, le jeune homme originaire de Québec a ainsi frappé un long double, donnant directement dans la clôture, en sixième manche. Et pour ajouter à tout ça, Julien a été au cœur d’une poussée de quatre points des «puissantes moules» alors que l'équipe tirait de l’arrière 3 à 2 avant d’amorcer la neuvième. Il a ainsi cogné un simple, après deux retraits, pour permettre à deux coéquipiers de croiser le marbre. Son club l’a finalement emporté en sol ennemi par le pointage de 6 à 3 contre les Marauders de Bradenton, club-école des Pirates de Pittsburgh (au niveau A-).

«C’est vraiment "cool", surtout que c’était ma première partie chez les professionnels, a commenté celui qui avait été sélectionné en 18e ronde par les Twins au repêchage de 2019. Je n’avais pas d’attentes. Je suis très satisfait, en général, et je suis content d’avoir contribué à la victoire de l’équipe.»

Une inspiration pour les jeunes

En plus de satisfaire le principal intéressé, la performance de Julien a eu des échos jusqu’à Québec, notamment auprès des joueurs et des entraîneurs du programme sport-études des Canonniers.

«En plus d’être un ancien étudiant, Édouard a passé l’hiver avec nous pour nous donner un coup de main à titre d’entraîneur, a souligné Jean-Philippe Roy, directeur du programme sport-études des Canonniers. Ce fut la même chose pour Jean-Christophe Masson [qui est dans l’organisation des Blue Jays de Toronto]. Avec leur parcours, ils font rêver les jeunes. Ça démontre que c’est accessible. C’est une inspiration, c’est certain.»

«C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu m’impliquer à Québec, pour redonner, a corroboré Julien. Je veux montrer que ce n’est pas impossible. C’est "cool" d’inspirer les jeunes. S’ils travaillent, c’est aussi possible pour eux de gravir les échelons.»

Un élan de haut niveau

Employé à titre de frappeur de choix pour son premier match chez les professionnels, Julien peut aussi évoluer à l’avant-champ. Une conversion au deuxième but demeure probable, d’autant plus que le Québécois a dû subir une opération de type Tommy-John en 2019. Julien avait davantage joué au troisième coussin à sa dernière année dans la NCAA, avec les Tigers de l’Université Auburn.

Quoi qu’il en soit, son arme de prédilection dans ce long parcours qui pourrait le mener un jour aux grandes ligues demeure la même: son coup de bâton.

«Il est très impressionnant, a qualifié Roy, à propos de Julien. On l’a vu frapper, cet hiver, et il a un élan de haut niveau. De plus, il a une belle confiance en lui. C’est excitant.»