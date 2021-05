Est-ce que Connor McDavid atteindra la marque des 100 points cette saison? L'attaquant vedette a fait un autre pas de géant pour rejoindre ce plateau improbable!

Le capitaine des Oilers a obtenu 2 buts et 2 aides et les siens ont enregistré une victoire de 5 à 3. Pour leur part, les Canucks s'éloignent un peu plus des éliminatoires en encaissant un 5e revers consécutif.

Voyez les faits saillants des autres matchs dans les vidéos ci-dessous.

Jets (1) c. Sénateurs (2)

Capitals (6) c. Rangers (3)

Golden Knights (5) c. Wild (6)

Bruins (3) c. Devils (0)

Penguins (2) c. Flyers (7)

Stars (4) c. Panthers (5) - Prolongation

Islanders (2) c. Sabres (4)

Blackhawks (2) c. Hurricanes (5)

Predators (4) c. Blue Jackets (3) - Prolongation

Ducks (1) c. Blues (3)