Un gros montant attend Lamar Jackson en 2022

Les Ravens de Baltimore ont choisi d’exercer la cinquième année d’option dans le contrat de recrue du quart-arrière Lamar Jackson, vendredi.

Les équipes de la NFL ont jusqu’au 3 mai pour faire de même avec les joueurs admissibles.

Le pivot de 24 ans touchera donc un montant garanti de 23,1 millions $ en 2022. Jackson avait été l’un des deux choix de première ronde (32e au total) des Ravens lors de l’encan de 2018.

Cette année-là, il avait principalement été le substitut de Joe Flacco. C’est la saison suivante qu’il a connu ses meilleurs moments jusqu’à maintenant dans le circuit Goodell. En 15 parties, il avait amassé 3127 verges et 36 touchés via les airs. Il avait également ajouté 1206 verges et sept majeurs au sol. Ces chiffres lui ont d’ailleurs permis d’être nommé joueur par excellence du circuit Goodell en 2019.

L’an passé, Jackson a connu moins de succès, mais a remporté un premier match éliminatoire. Il a vu sa campagne prendre fin dans un revers de 17 à 3 contre les Bills de Buffalo au deuxième tour éliminatoire.

Darnold aussi

Chez les Panthers de la Caroline, l’organisation a aussi choisi d’exercer l’option dans le contrat du quart-arrière Sam Darnold.

Le troisième choix au total de l’encan de 2018 fera 18,8 millions $ en 2022. Les Panthers ont fait son acquisition des Jets de New York au début du mois contre plusieurs sélections, dont une de deuxième ronde en 2022.

La formation de la Caroline a d’ailleurs démontré qu’elle fera confiance au jeune homme de 23 ans en ne repêchant pas de quart jeudi soir, lors de la première ronde de l’encan de 2021, et en échangeant Teddy Bridgewater aux Broncos de Denver.

En 38 rencontres depuis qu’il évolue dans la NFL, Darnold a réussi 59,8% de ses passes pour 8097 verges et 45 touchés. Il a également été victime de 39 interceptions.

Deux joueurs défensif subissent le même sort

À Denver, les Broncos se sont aussi prévalus de cette option avec le chasseur de quarts Bradley Chubb. Ce dernier avait réussi 12 sacs du quart à sa saison recrue en 2018, un sommet personnel. Il en a réalisé 7,5 cette saison. Chubb empochera 12,716 millions $ en 2022.

À Green Bay, les Packers ont aussi exercé la cinquième année d’option avec un des leurs, soit le demi de coin Jaire Alexander. Cela signifie que celui qui a réussi quatre interceptions en trois saisons dans la NFL empochera 13,294 millions $ en 2022.