Teoscar Hernandez de retour en grande forme

De retour dans la formation des Blue Jays de Toronto après avoir vaincu la COVID-19, Teoscar Hernandez a produit trois points pour aider les siens à s’imposer 13 à 5 devant les Braves d’Atlanta, vendredi, au TD Ballpark.

Hernandez n’avait pas joué depuis le 8 avril, mais rien n’y paraissait. En effet, le voltigeur dominicain a claqué deux coups sûrs, dont un circuit de trois points. Il s’agissait de sa deuxième longue balle de la saison.

Alejandro Kirk a également connu tout un match pour les visiteurs en produisant quatre points à l’aide de deux circuits, ses deuxième et troisième de la saison.

Bo Bichette. Randal Grichuk et Lourdes Gurriel fils ont aussi frappé la longue balle pour les Torontois.

Pour sa part, Ozzie Albies a claqué un circuit de deux points pour les Braves.

Robbie Ray (1-1) a obtenu la victoire. En six manches et deux tiers, le lanceur des Jays n’a alloué que deux points et cinq coups sûrs en plus de retirer cinq frappeurs au bâton.

Plus tôt en journée, les Blue Jays ont désigné pour assignation le lanceur Tanner Roark.

En sept manches de boulot cette saison, l’artilleur de 34 ans a encaissé un revers et maintenu une moyenne de points mérités de 6,43.

Les Yankees sortent les gros bras

À New York, cinq coups de circuit ont permis aux Yankees d’humilier les Tigers de Detroit au compte de 10 à 0.

Aaron Judge en a réussi deux à lui seul, dont un grand chelem. Il a finalement terminé la rencontre avec cinq points produits.

Clint Frazier, Aaron Hicks et Rougned Odor sont les autres à avoir étiré les bras.

Pour sa part, Gerrit Cole a muselé les frappeurs adverses, lui qui en a passé 12 dans la mitaine en six manches de travail. Cole (4-1) a seulement accordé quatre coups sûrs.

Les Rays largués par les Astros

À St. Petersburg, les Astros de Houston ont eu le dessus sur les Rays de Tampa Bay par la marque de 9 à 2.

Michael Brantley et Carlos Correa ont chacun frappé la balle en lieu sûr à quatre reprises en cinq présences à la plaque. C’est toutefois Aledmys Diaz qui a produit le plus de points, avec quatre.

La victoire est allée au dossier de Lance McCullers fils (2-1), qui n’a pas accordé un point en sept manches de travail, en plus de réussir neuf retraits au bâton. Pour sa part, Ryan Yarbrough (1-3) a hérité de la défaite, lui qui a accordé cinq points sur neuf coups sûrs, en six manches au monticule.