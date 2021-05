Année charnière pour Camacho

Rudy Camacho en est à la dernière année d’un contrat de quatre ans et il est conscient que l’année 2021 sera importante pour la suite de sa carrière.

Et s’il n’en tient qu’à l’arrière français de 30 ans, c’est à Montréal qu’il poursuivra sa carrière en 2022.

«Bien sûr que je suis intéressé à rester, mais on n’a pas encore eu cette conversation-là avec Olivier Renard. C’est évident que c’est une saison charnière pour moi.»

«Mais je me concentre sur mon jeu parce que je n’ai pas encore eu ce que je voulais à Montréal.»

Amélioration

Et justement, son jeu se présente sous son meilleur visage depuis qu’il est arrivé, en 2018.

«Jusqu’à présent, ça se passe très bien. J’ai eu une super bonne discussion avec lui peu après que j’ai été nommé, a souligné Wilfried Nancy jeudi. Il a été très honnête avec lui-même. L’an passé, il a eu de très bons matchs, mais il a fait beaucoup d’erreurs et ça l’a pénalisé.»

Et Camacho est le premier à reconnaître que ça n’a pas toujours tourné rond en 2020, ne voulant pas s’attarder sur les raisons. Il a du même souffle déploré que des erreurs aient voilé de bonnes prestations.

«L’année dernière, j’ai fait des grosses prestations et les gens l’oublient parce que j’ai fait des erreurs à des moments-clés. Il me reste à gommer ces petites erreurs pour que les gens me voient d’un bon œil.»

Vétéran

Camacho se retrouve au centre d’une défense à trois arrières centraux, un poste qui lui convient.

«C’est un rôle qui me convient parce que j’aime bien diriger ma ligne et c’est la meilleure position pour le faire. J’essaie d’avoir un peu plus de leadership.»

Et ça tranche avec l’an passé alors qu’il se faisait un peu plus discret.

«Je n’ai jamais eu besoin qu’on me dise de prendre mes responsabilités, mais il s’est passé des choses qui ont fait que [l’on me l’a rappelé].»

«C’est ma façon d’être, quand ça ne va pas bien. Je ne crie pas sur les autres et je ferme ma bouche. Et quand ça va bien, j’essaie de parler à tout le monde et de donner des conseils.»