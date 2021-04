Shohei Ohtani égale un record de... Babe Ruth!

Le nom du Japonais Shohei Ohtani est sur toutes les lèvres des amateurs de baseball ces jours-ci.

«Si tu n’as pas été diverti en le regardant ce soir (lundi), tu ne peux pas être diverti par un match de baseball», a admirablement bien résumé le gérant des Angels de Los Angeles, Joe Maddon, au terme de la rencontre de lundi soir.

Lors de cette victoire de 9 à 4 des Angels face aux Rangers du Texas, à Arlington, Ohtani est d’abord devenu le premier joueur en près de 100 ans à entamer un match au monticule tout en étant le meneur, en début de journée, au chapitre des circuits dans le baseball majeur.

Le dernier à avoir accompli l’exploit, vous l’aurez deviné, était... Babe Ruth!

Si Ohtani a accordé quatre points en première manche, il s’est assuré de se racheter en contribuant offensivement. Il a réussi deux coups sûrs, dont un sur un amorti savamment déposé à l’avant-champ, et soutiré un but sur balles. Le Japonais, qui a savouré la victoire après avoir passé cinq manches au monticule, a par ailleurs produit deux points et croisé le marbre trois fois.

«C’était un match de baseball très complet pour lui, a ajouté Maddon, cité sur le site web MLB.com. Et j’ai dû le retenir car il voulait voler un but, aussi.»

Ohtani pas pleinement satisfait

Si «le Babe Ruth des temps modernes» était conscient de ses exploits, l’athlète de 26 ans n’était pas complètement en paix, malgré son apport offensif et ses neuf retraits au bâton comme lanceur.

«Je suis heureux de cette victoire d’équipe et mes coéquipiers m’ont donné beaucoup de support en inscrivant des points, ce qui m’a apporté de la confiance, a commenté Ohtani, par le biais d’un interprète. Mais personnellement, cette première manche a été terrible. Je ne peux pas être pleinement satisfait.»

«J’essaie de séparer mon rôle de lanceur et de frappeur quand je fais les deux, a ajouté le phénomène japonais. Avec la première manche que j’ai connue, je ne dois pas répéter ça, je dois m’ajuster et travailler sur ça avant mon prochain départ.»

Normalement, Ohtani devrait être de retour au monticule, le lundi 3 mai, contre les Rays de Tampa Bay. D’ici là, il continuera d’aider les Angels à l’attaque, lui qui maintient une moyenne au bâton de ,300 et qui a notamment frappé sept circuits à ses 20 premières parties.