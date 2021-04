Le scandale du sac à ordures fait jaser!

Aujourd’hui aux «Anti-Pods à la maison», un épisode très chargé alors que Kevin et Pat passent en revue Impact Rebellion, Dynamite et SmackDown.

De plus, nos deux animateurs reviennent sur Mickie James et le scandale du sac à ordures, Nick Khan qui prend davantage de place à la WWE, les états financiers de la WWE et bien plus!

Aussi, vous avez été nombreux à poser des questions à nos deux experts et ils répondent à toutes vos interrogations.

Tout ça dans un autre épisode à ne pas manquer, ci-dessous :