Séries: la LNH s’adaptera

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a voulu se faire rassurant concernant la tenue des séries éliminatoires de son circuit et les possibles contraintes frontalières entourant la pandémie de COVID-19.

«Si nous ne pouvons pas voyager au Canada, que ce soit d'une province à l'autre ou des États-Unis vers le Canada et vice-versa, nous apporterons les ajustements nécessaires afin de compléter les séries éliminatoires», a-t-il affirmé mardi, dans des propos ont traduits par le site internet francophone de la LNH.

Voyez les propos de Gary Bettman dans la vidéo, ci-dessus.

Exceptionnellement cette saison, les équipes canadiennes du circuit Bettman ont été regroupées dans une même section. La formation de l’unifolié qui atteindra les demi-finales devra se mesurer à un club américain.

Le commissaire ne s’est pas étendu sur le plan de sa ligue concernant la future série, qui devrait avoir lieu au Canada et aux États-Unis. Il a toutefois répété que son circuit s’adaptera.

«À savoir où nous pourrons faire voyager nos joueurs, et les endroits où ce ne sera pas possible, ça dépendra des réglementations gouvernementales. Comme nous le faisons depuis plus d'un an, nous allons continuellement revisiter et explorer nos options et demeurer flexibles pour faire ce qui doit être fait en fonction des restrictions. Je pense que vous avez été en mesure de la constater au cours de la présente saison.»

«Le facteur le plus important, comme ce l'a été pour le retour au jeu [la saison dernière] ou pour cette saison, est la santé et le bien-être de nos joueurs et du personnel des communautés dans lesquelles nous jouons, a ajouté Bettman. L'endroit où nous allons jouer dépendra évidemment de la COVID. Nous espérons que tout le monde reste en santé.»

La saison régulière de la LNH doit prendre fin le mercredi 19 mai, avec un duel opposant les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver.