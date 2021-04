Les Patriots lorgneraient Justin Fields

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre souhaitent s’avancer au repêchage pour mettre la main sur le quart-arrière Justin Fields, semble-t-il.

C’est ce qu’a avancé le réseau NFL Network, lundi.

Les «Pats» chercheraient à obtenir un choix de première ronde parmi les 10 premières sélections. Présentement, la formation du Massachusetts détient le 15e tour de parole.

La saison dernière, le pivot de 22 ans a permis aux Buckeyes d’Ohio State de se rendre au championnat national, où ils ont baissé pavillon contre le Crimson Tide d’Alabama. En huit rencontres, Fields a complété 70,2 % de ses passes tentées pour des gains de 2100 verges et 22 touchés. Il a également amassé 383 verges et cinq majeurs avec ses jambes.

Considéré comme plusieurs experts comme le deuxième meilleur quart-arrière disponible en 2021, le natif de la Géorgie ne devrait toutefois pas être l’un des trois premiers pivots repêchés lors de la première ronde, jeudi soir, à Cleveland. La majorité des experts du ballon ovale croient qu’il sera sélectionné entre les 4e et 11e choix.

De leur côté, les Patriots auraient été très actifs dans leur évaluation de tous les quarts disponibles au prochain encan. L’an dernier, ils ont fait confiance à Cam Newton et ont raté les éliminatoires pour la première fois depuis la campagne 2018. L’ancien des Panthers de la Caroline a lancé plus d’interceptions (10) que de passes de touché (huit) en 2020. Il a tout de même paraphé une nouvelle entente d’un an avec l’organisation de la Nouvelle-Angleterre lors de la présente saison morte.