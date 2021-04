Baker Mayfield ne veut pas se laisser distraire

Après avoir permis aux Browns de Cleveland de participer aux éliminatoires pour une première fois en 17 ans, le quart-arrière Baker Mayfield souhaite se concentrer sur la prochaine saison plutôt que sa future entente contractuelle.

Ayant récemment appris que l’organisation de l’Ohio allait exercer l’année d’option figurant à son contrat d’entrée pour la saison 2022, le premier choix au total lors du repêchage de la NFL en 2018 a indiqué qu’il laissait les négociations à ses agents et qu’il gardait sa concentration pour le football.

«Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je veux aller sur le terrain et gagner des matchs. Je pense que tout arrive pour une raison, alors nous verrons ce qui se passera», a commencé par dire Mayfield selon le site des Browns. «Pour le moment, il s'agit de jeter les bases de cette saison à venir et continuer à bâtir sur ce que nous avons fait l'an dernier et continuer à nous améliorer.»

Mayfield, qui en était à sa troisième saison en 2020, a complété 62,8 % de ses passes pour 3565 verges et 26 touchés. Il a également été victime de huit interceptions.

Lors des éliminatoires, il a été excellent contre les Steelers de Pittsburgh dans une victoire, mais il n’a pas été en mesure d’éviter l’élimination des siens face aux Chiefs de Kansas City lors de la demi-finale de l’Association américaine.