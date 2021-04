Hall et Crosby sur nos ondes cet après-midi

Après un balayage de trois matchs face aux Devils du New Jersey, les Penguins accueillent les Bruins de Boston cet après-midi, à Pittsburgh.

Voyez ce duel à TVA Sports et TVA Sports direct dès 15h.

Les hôtes (65 points) auront l'occasion de s'emparer du premier rang de la section Est, que les Capitals de Washington détiennent avec un cumulatif de 66 points.

Le capitaine des Penguins Sidney Crosby a inscrit samedi son 55e point de la saison. Il s’assure ainsi de terminer la saison avec une moyenne d’au moins un point par match.

Du côté des Bruins, l'équipe est privée de son capitaine, Patrice Bergeron, qui est évalué sur une base quotidienne en raison d’une blessure au bas du corps .

Le Québécois de 35 ans avait participé à chacun des matchs de sa formation depuis le début de la saison. En son absence, les Bruins se sont inclinés 6 à 4 devant les Sabres de Buffalo, vendredi.

La veille, Bergeron avait grimacé après avoir bloqué un lancer du défenseur Rasmus Dahlin.

Quatrièmes dans l'Est avec 60 points, les Bruins tentent de se rapprocher des Islanders de New York (63) au troisième rang. Acquis à la période limite des échanges, Taylor Hall a noirci la feuille de pointage dans cinq de ses six dernières sorties.

Les Bruins ont une fiche de 4-2-0 face aux Penguins, cette saison.