Wilfried Nancy a-t-il lancé un message à ses joueurs?

L'entraîneur-chef du CF Montréal Wilfried Nancy voit le verre à moitié plein. Malgré le fait que ses joueurs ont laissé filer une avance de deux buts sur la pelouse du Nashville SC, l'instructeur voit tout de même plusieurs points positifs dans le nul de 2-2.

«Je suis très fier de l’équipe. Je l’ai trouvée résiliente. On était acculé, a-t-il réitéré. Oui, on menait par deux buts, mais le scénario du match, c'est qu'on savait très bien que si on se mettait à reculer et qu’on défendait proche de notre boite, ce serait difficile.

«Les joueurs n’ont pas lâché dans la difficulté et on a essayé de remonter. C’était difficile. Et ce que j’ai aimé, c’est vraiment l’attitude.

Nancy a toutefois semblé lancer un message à ses joueurs.

«Dans un deuxième temps, j’aurais aimé avoir un peu plus de maîtrise avec le ballon. C’est facile à dire, mais Nashville nous a mis sous pression. J’aurais aimé qu’on ait un peu plus de maîtrise à certains moments. On l’a eue dans les 15 dernières minutes et c’est tant mieux, car ça nous a permis de respirer. On ne faisait que défendre.»

Nancy a aussi souligné la contribution de Clément Diop, qui a stoppé six des huits tirs cadrés de Nashville.

«Il a été top. En plus, il s’est blessé. À la mi-temps, j’ai eu une discussion avec lui pour savoir s’il pouvait continuer. Il a encaissé un coup à une jambe.

«Il a permis à l’équipe de rester dans le match. Il a fait un bon match avec une bonne mentalité.

«Il a fait de gros arrêts. Ça nous a permis de ramener un point.»