Les Browns tiennent à Baker Mayfield

Les Browns de Cleveland se sont prévalus de la cinquième année d’option existante dans l’entente de recrue du quart-arrière Baker Mayfield.

Le pivot fera donc 18,8 millions $ en 2022. L’ensemble de ce montant est garanti. L’athlète de 26 ans disputera sa quatrième campagne dans la NFL en 2021.

L’an dernier, Mayfield a permis aux Browns de remporter un premier match éliminatoire en 26 ans. Il a également obtenu 3563 verges de gain et 26 passes de touché en 16 parties pendant la saison régulière.

De plus, la formation de l’Ohio a choisi de faire la même chose avec le demi défensif Denzel Ward, qui obtiendra un salaire de 13,2 millions $ en 2022.

Depuis que ce dernier évolue dans leur tertiaire, la défensive des Browns est beaucoup plus constance. En trois saisons, Ward a réalisé 143 plaqués et sept interceptions. Il a également inscrit un majeur et récupéré trois ballons échappés.

«Ces deux joueurs ont vraiment fait du bon travail pour nous au cours des trois dernières années, a exprimé le directeur général Andrew Berry dans un communiqué. Nous considérons ces deux gars comme de jeunes joueurs qui continuent leur ascension.»

Les Browns avaient jusqu’au 3 mai prochain pour se prévaloir de la cinquième année d’option de ces deux joueurs. Ils pourront maintenant s’entendre avec eux pour des contrats à long terme.