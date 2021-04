La Zone payante : édition spéciale sur le repêchage de la NFL

Le repêchage de la NFL qui s’amène à grands pas est l’occasion idéale pour de chaleureuses retrouvailles entre La Zone payante et ses fervents auditeurs. Dans cette édition spéciale de votre balado, on met le cap sur ce moment critique pour les équipes en faisant un tour d’horizon complet des grands noms à surveiller.

Jeudi soir, le 29 avril, le repêchage de la NFL se mettra en branle et la cuvée actuelle promet d’être alléchante d’un point de vue offensif. Pas moins de cinq quarts-arrière devraient être sélectionnés parmi les premiers choix et nos analystes se penchent sur les forces et faiblesses de chacun d’entre eux.

Évidemment, il n’y a pas que les quarts-arrière qui retiennent l’attention. C’est aussi le moment de voir qui sont les espoirs les plus intéressants aux autres positions, question de se préparer à apprécier le grand moment à sa juste valeur.

Qui dit repêchage dit aussi repêchage simulé. Nos experts se prononcent sur leur «mock draft» personnel en ce qui a trait aux premiers choix de la ronde initiale. D’ailleurs, Stéphane Cadorette dévoilera son repêchage simulé complet de la première ronde dans les pages du Journal de lundi.

La Zone payante ne serait pas ce qu’elle est sans ajouter un judicieux tour des récentes actualités dans la NFL. On vous invite aussi à rester jusqu’à la fin dans la désormais célèbre rubrique «Au Bar!», où l'on parle de dossiers aussi divers que la twittosphère et... roche, papier, ciseaux!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.