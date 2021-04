Une grande vedette de lutte aux Anti-Pods

Aujourd’hui aux Anti-Pods, Kevin et Pat s’entretiennent avec la championne féminine de Raw à la WWE, Rhea Ripley.

L’Australienne revient sur la montagne russe d’émotions qu’ont été les 12 derniers mois, sur sa confiance en elle et sur ses objectifs pour 2021.

Aussi, l’athlète de 24 ans parle de ses débuts en Australie, de son entraînement à NXT, de sa musique d’entrée, de qui elle aimerait affronter dans la division féminine et de son lutteur préféré lorsqu’elle était plus jeune, une réponse qui risque d’en surprendre plus d’un!

En plus des nouvelles et des résumés de Raw et NXT, il s’agit d’un autre épisode à ne pas manquer!