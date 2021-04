Au moins une semaine sans Conor Garland

L’ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Conor Garland ratera au moins une semaine de jeu en raison d’une blessure au bas du corps, a annoncé jeudi l’instructeur-chef des Coyotes de l’Arizona, Rick Tocchet.

Le joueur concerné a été touché durant la séance d’entraînement de mardi et a manqué le match du lendemain, un revers de 4 à 1 aux mains du Wild du Minnesota. Pour Tocchet, cette perte risque de se faire sentir, puisque l’ex-attaquant des Wildcats de Moncton domine les Coyotes avec 22 mentions d’aide cette saison. Aussi, le pilote ne tarit pas d’éloges à l’égard de son protégé ayant amassé 32 points en 45 parties.

«Il est toujours autour du filet, là où il représente une peste. C’est dur de trouver des gars semblables. C’est un joueur s’impliquant en échec-avant et l’un de nos meilleurs éléments», a-t-il souligné au site NHL.com.

Les attributs de Garland ne se limitent pas à ses habiletés athlétiques.

«C’est un gars émotif. Sur la glace, il est tenace et sur le banc, il est rempli d’émotion, a aussi dit Tocchet. J’aime l’énergie qu’il offre. Il apprécie interagir au banc, discuter avec les joueurs. Nous sommes une équipe relativement calme. Quand il n’est pas là, ça devient encore plus tranquille, donc il nous faut d’autres gars pour afficher du caractère et parler davantage.»

Dans la section Ouest, l’Arizona occupe le quatrième rang, mais ne détient qu’un point d’avance sur les Blues de St. Louis, qui possèdent quatre matchs en main.