Au coeur d'Équipe Canada

Le championnat du monde de hockey 2021 se déroulera en Lettonie, du 21 mai au 6 juin, et le processus pour bâtir la formation a été enclenché jeudi.

L'entraîneur adjoint André Tourigny, qui était de passage dans nos studios, a participé à une rencontre avec la direction d'Équipe Canada, dont le nouveau directeur général Roberto Luongo.

Et il nous amène au coeur des discussions à savoir comment ça s'est passé et ce qui va se dérouler au cours des prochains jours et prochaines semaines.

Plusieurs joueurs pourraient refuser de représenter leur pays en raison de la pandémie, mais la formation canadienne en est-elle vraiment inquiète?

À voir dans la vidéo ci-dessus.