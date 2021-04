Un bon début de match propulse les Pistons

Profitant d’un excellent début de match, les Pistons de Detroit ont signé un gain de 109 à 105 sur les Cavaliers de Cleveland, lundi soir, au Little Caesars Arena.

La formation du Michigan a inscrit 37 points lors du premier quart de jeu et en a fait suffisamment pour maintenir son avance par la suite.

Saddiq Bey et Frank Jackson ont chacun amassé 20 points dans la victoire. Le second a d’ailleurs réussi cette performance en provenant du banc et en jouant 23 minutes.

Isaiah Stewart a également eu son mot à dire dans ce gain, lui qui a récolté 18 points et 16 rebonds. Il a aussi réussi trois vols et autant de tirs bloqués.

Dans la défaite, Collin Sexton a sonné la charge avec 28 points, sept rebonds et quatre mentions d’assistance.

Les «Cavs» sont présentement au cœur d’une série de trois revers et ont perdu cinq de leurs six dernières parties.

Les succès des Celtics prennent fin

Au TD Garden, les Bulls de Chicago ont mis fin à la série de victoires des Celtics de Boston en l’emportant 102 à 96.

Le club du Massachusetts n’avait pas baissé pavillon lors de ses six sorties précédentes.

Contre les Bulls, les Celtics ont détenu une avance de 12 points au deuxième quart, mais ils se sont grandement tirés dans le pied par la suite. Au total, ils ont commis 17 revirements.

C’est Nikola Vucevic qui a été la bougie d’allumage des gagnants dans ce duel. Le Suisse a récolté 29 points, neuf rebonds et deux passes décisives. Il a été appuyé par Coby White, qui a amassé 19 points, trois rebonds et sept aides.

Chez les Celtics, Jaylen Brown a engrangé 23 points, quatre rebonds et une mention d’aide.

La NBA précise son calendrier pour la saison morte

La NBA a par ailleurs annoncé que le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 2 août au terme d’une saison chamboulée par la pandémie de COVID-19.

Les équipes pourront amorcer leurs discussions avec les joueurs à 18 h, tandis que les contrats pourront être officialisés à compter de midi, le 6 août.

Le garde des Raptors de Toronto Kyle Lowry, ainsi que l’ancien porte-couleurs de la formation canadienne DeMar DeRozan, pourraient profiter de leur autonomie complète cet été.

Par ailleurs, la loterie du repêchage se tiendra le 22 juin, sept jours avant l’encan.